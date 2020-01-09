الفيصل يصل جدة بعد تمتعه بإجازته السنوية

2020-01-09

متابعات الخليج 365 - جدة

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وصل إلى جدة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بعد أن شارك أمس في حفل إعلان الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في الرياض.

وسيباشر سموه مهام عمله في الإمارة يوم الأحد المقبل بعد أن تمتع بإجازته السنوية.

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