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خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس وزراء مملكة إسبانيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد بيدرو سانشيز بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في مملكة إسبانيا.

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وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة إسبانيا الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة السيد بيدرو سانشيز بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في مملكة إسبانيا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة إسبانيا الصديق.