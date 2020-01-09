اخبار السعوديه

خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس وزراء مملكة إسبانيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس وزراء مملكة إسبانيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد بيدرو سانشيز بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في مملكة إسبانيا.

Advertisements

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة إسبانيا الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة السيد بيدرو سانشيز بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في مملكة إسبانيا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة إسبانيا الصديق.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس وزراء مملكة إسبانيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا