شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع الفنان الكبير إيهاب توفيق بعد احتراق منزله.. شاهد الكارثة وآخر ماقاله؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلع حريق كبير في منزل والد المطرب المصري إيهاب توفيق، ما تسبب له بفاجعة موت حيث أدى ذلك إلى وفاة والده، حسبما كشفت تقارير صحفية محلية، الخميس.

ونقل موقع “مصراوي” الإخباري عن مصدر أمني في القاهرة، إن والد الفنان لقي مصرعه في الحريق الذي نشب بمنزله الواقع في حي مدينة نصر بمدينة القاهرة.

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وأكد المصدر أن الحريق تمت السيطرة عليه قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، بعد الدفع بـ8 سيارات إطفاء.

وكشفت التحريات أن مصدر الحريق الذي نشب في الفيلا، مدفئة في الطابق الأول، وأن والد إيهاب توفيق توفي من جراء الاختناق.

وقال إيهاب توفيق لـ”مصراوي”، إن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح الخميس أثناء وجوده بالطابق الثاني من الفيلا.

وأضاف: “عندما شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والدي ركضت لأحاول إنقاذه إلا أن النيران وكثافة الدخان حالت دون ذلك”.

وتابع: “لم يستطع أحد الدخول له قبل وفاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله”.