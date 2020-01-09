مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم في السوبر الاسباني 2020

تنطلق مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الخميس 9/1/2020 في نصف نهائي كأس السوبر الاسباني على قناة السعودية الرياضية بث مباشر، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وتبدأ مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة التاسعة بتوقيت القدس والقاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش بصوت المعلق فهد العتيبي وبلال علام.

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وكشف إرنستو فالفيردي مدرب النادي الكتالوني تشكيلة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد الأساسية والتي ضمت كل من: نيتو، سيرجي روبيرتو، بيكيه، أومتيتي، ألبا، بوسكيتس، فيدال، فرينكي دي يونج، جريزمان، ميسي، سواريز.

بينما أعلن سيميوني تشكيلة أتلتيكو مدريد لمواجهة برشلونة اليوم كالآتي: أوبلاك، تريبير، فيليبي، سافيتش، لودي، كوريا، هيريرا، توماس، ساؤول، جواو فيليكس، ألفارو موراتا.

وسيلعب المتأهل من مواجهة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم ضد ريال مدريد في المباراة النهائية والذي تغلب على فالنسيا أمس الأربعاء بثلاثة مقابل هدف، حيث سيقام النهائي يوم الأحد المقبل.