“مرور تبوك” يُطيح بمفحط تسبب في انقلاب سيارته وعرض آخرين للخطر

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن مرور منطقة تبوك تمكن من إلقاء القبض على سائق ارتكب مخالفة التفحيط، ما تسبب في انقلاب سيارته، معرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وأوضح المرور، أن المفحط استخدم سيارة من نوع “نسيان داتسون”، وجرى توقيفه، تمهيداً لإحالته إلى هيئة الفصل في المخالفات المرورية، لتطبيق العقوبات التي ينص عليها النظام .