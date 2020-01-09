شارك في حفل جائزة الملك فيصل العالمية.. خالد الفيصل يصل جدة ويباشر عمله الأحد بعد إجازته السنوية

وصل إلى جدة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بعد أن شارك أمس في حفل إعلان الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في الرياض.

وسيباشر أمير المنطقة مهام عمله في الإمارة يوم الأحد المقبل بعد أن تمتع بإجازته السنوية.