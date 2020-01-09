اخبار السعوديه

شارك في حفل جائزة الملك فيصل العالمية.. خالد الفيصل يصل جدة ويباشر عمله الأحد بعد إجازته السنوية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وصل إلى جدة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بعد أن شارك أمس في حفل إعلان الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في الرياض.

وسيباشر أمير المنطقة مهام عمله في الإمارة يوم الأحد المقبل بعد أن تمتع بإجازته السنوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شارك في حفل جائزة الملك فيصل العالمية.. خالد الفيصل يصل جدة ويباشر عمله الأحد بعد إجازته السنوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا