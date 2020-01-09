وصل إلى جدة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بعد أن شارك أمس في حفل إعلان الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في الرياض.
وسيباشر أمير المنطقة مهام عمله في الإمارة يوم الأحد المقبل بعد أن تمتع بإجازته السنوية.
كانت هذه تفاصيل خبر شارك في حفل جائزة الملك فيصل العالمية.. خالد الفيصل يصل جدة ويباشر عمله الأحد بعد إجازته السنوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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