ضبط 10 آلاف من ورق عنب في معمل مخالف بالأحساء

ضبط مراقبو صحة البيئة في بلدية مدينة الهفوف التابعة لمحافظة الأحساء أول من أمس، توزيع أكثر من 10 آلاف أصبع ورق عنب «مخالف»، جاهزة للتوزيع والبيع في المطاعم ومنافذ البيع المختلفة، في معمل مخالف، يعمل به 3 من العمالة الوافدة مخالفين لاشتراطات البلدية، وتمثل الكمية هذه حصيلة توزيع وبيع يوم واحد، وتبلغ زنتها الإجمالية ألف كيلوجرام. وأوضح المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بووشل، أن جهات الاختصاص في أمانة الأحساء، تلقت بلاغاً من مواطن عبر أحد وسائل التواصل المتاحة، يفيد فيه عن رصده للمعمل المخالف، وجرى تمرير البلاغ إلى بلدية الهفوف بحكم الاختصاص الجغرافي والمكاني لموقع المخالفة. وضبط العمالة، وتبين أنهم مخالفون للاشتراطات البلدية، وجرى تطبيق الجزاءات استناداً للوائح والأنظمة الوزارية بحق المخالفين وإغلاق الموقع احترازياً.



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