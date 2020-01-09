السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ جولات تفتيشية على المحال التجارية بعطيف الطائف



الطائف 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

قامت أمانة محافظة الطائف ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بالعطيف جولات تفتيشية على محلات بيع اللحوم الطازجة ومتابعة أعمال الرقابة والمتابعة لجميع أعمال الأنشطة الغذائية، والأنشطة المتعلقة بصحة المستهلك.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنه جرى خلال الجولة متابعة الإجراءات المتبعة في الرقابة .

وأصدرت العديد من العقوبات منها الإغلاق عقب ضبط الفريق مخالفات عدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى عدم التقيد بالزي الموحد وتدني مستوى النظافة وسوء عرض اللحوم مما يعرضها للتلف والتلوث.

وشملت الجولة الرقابية 15 محلاً منها المطاعم والمطابخ ومراكز بيع المواد الغذائية والبوفيهات والمخابز ومغاسل الملابس، وطبقت الجزاءات والغرامات على المخالفين، وتشدد الوكالة على متابعة الأنشطة الغذائية المخالفة وإجراءات تصحيح أوضاعها لضمان جودة المعروضات، وعدم تكرار المخالفات.

// انتهى //

21:54ت م

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