السعودية اليوم / هيئة الهلال الأحمر بمكة المكرمة تصدر السجل الإحصائي 2019 م لإدارة التدريب



جدة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

أعلنت هيئة الهلال الأحمر عن صدور السجل الإحصائي في العام المنصرم 2019 م ، بتحقيق أرقام فاقت الأعوام السابقة لإدارة التدريب بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة مكة المكرمة ممثلاً بالمراكز التدريبية في كل من العاصمة المقدسة وجدة والطائف حيث بلغ مجموع ما قدم (828) برنامجاً ودورة ومحاضرة استفاد منها (28274) فرداً من منسوبي الهيئة الميدانيين وأفراد المجتمع .

واحتوى السجل الإحصائي على برامج متخصصة لمنسوبي الهلال الأحمر ودورات موجهة لأفراد المجتمع بختلاف شرائحة، وتعكس النقلة النوعية للتدريب والتثقيف والتوعية، حيث شمل دورات نوعية ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث التي تهتم بالتعامل مع الحالات الطبية الإسعافية الطارئة للحشود، وتساهم في ما يقدم من خدمة في موسمي العمرة والحج ، وكذلك برنامج التعامل مع المرضى في خطوة تهدف لرفع مستوى الخدمات الطبية الإسعافية المقدمة التي تعنى بالجانب النفسي للمصاب أو المريض وكيفية التعامل مع الحالات المنقولة حسب طبيعة الحدث أو الإصابة أو نوعية الحالة المرضية ، إضافة لدورات دعم الحياة الأساسي القلبي المعتمدة من جمعية القلب السعودي وجمعية القلب الأمريكي الموجهة لحالات توقف القلب وكيفة التصرف في اللحظات الذهبية الأولى لإنقاذ الأرواح بعد -مشيئة الله تعالى-

وأوضحت الهيئة أنه سيتم الاستمرار بهذه البرامج مع إدارج برامج نوعية ومتخصصة أخرى تدعم العمل الإسعافي الطارئ وترتقي بخدمات هيئة الهلال الأحمر السعودي لتتواكب مع المعايير العالمية تمشياً مع رؤية المملكة 2030 .

// انتهى //

21:54ت م

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