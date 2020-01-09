السعودية اليوم / بريطانيا ترسل فريقًا من الخبراء إلى أستراليا لدعم جهود السيطرة على حريق الغابات



لندن 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن إرسال فريق من الخبراء إلى أستراليا لتحديد أفضل طريقة يمكن أن تسهم بها المملكة المتحدة في جهود السيطرة على حرائق الغابات غير المسبوقة التي سببت دمارًا كبيرًا في جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان بهذا الخصوص "أستراليا هي واحدة من أقوى وأقدم أصدقائنا، ونحن نشعر بالذهول التام إزاء الدمار الذي تسببت فيه حرائق الغابات المأساوية بما في ذلك الخسارة المأساوية في الأرواح والتنوع البيولوجي الثمين".

وأكد بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لمساعدة أستراليا في السيطرة على ذلك الوضع المأساوي والتعافي من آثاره.

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21:02ت م

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