السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يباشر عمله في الإمارة الأحد القادم



جدة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, إلى جدة مساء اليوم, قادماً من الرياض بعد أن شارك في حفل إعلان الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في الرياض.

وسيباشر سموه مهام عمله في الإمارة يوم الأحد المقبل بعد أن تمتع بإجازته السنوية.

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20:17ت م

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