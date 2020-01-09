التجارة تحذر من خطورة لعبة Glamper على الأطفال

2020-01-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس من خطورة لعبة الأطفال (1ـinـ2 Glamper)، كما نصحت بالتوقف الفوري عن استخدام اللعبة.

وقالت التجارة، في بيان عبر حسابها الرسمي: “ندعو إلى التوقف الفوري عن استخدام لعبة الأطفال (1ـinـ2 Glamper) من “L.O.L. SURPRISE”.

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وأضافت الوزارة أنه تم استدعاء المنتج لاحتمالية احتجاز إصبع الطفل عند الضغط على زر التحرير بالجزء السفلي من اللعبة، مما يؤدي إلى خطر الإصابة.

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