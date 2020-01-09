- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم إغلاق المسار الرئيس لطريق الملك عبدالله في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إغلاق المسار الرئيس لطريق الملك عبدالله في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أوضحت أمانة جدة أنه بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة سيتم نقل الحركة المرورية من الطريق الرئيس لطريق الملك عبد الله باتجاه الشرق إلى الغرب المتقاطع مع طريق الأندلس إلى طريق الخدمة لمدة 25 يومًا.
وأشارت الأمانة، في بيان لها، إلى أن نقل الحركة على الطريق سيبدأ يوم السبت 11 يناير 2020، وذلك لاستكمال تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار لنفق التقاطع.
ودعت أمانة محافظة جدة وإدارة المرور في المنطقة، سالكي الطريق لاستخدام الطرق البديلة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق المسار الرئيس لطريق الملك عبدالله في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.