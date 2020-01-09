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إغلاق المسار الرئيس لطريق الملك عبدالله في جدة

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2020-01-09

إغلاق المسار الرئيس لطريق الملك عبدالله في جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

أوضحت أمانة جدة أنه بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة سيتم نقل الحركة المرورية من الطريق الرئيس لطريق الملك عبد الله باتجاه الشرق إلى الغرب المتقاطع مع طريق الأندلس إلى طريق الخدمة لمدة 25 يومًا.

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وأشارت الأمانة، في بيان لها، إلى أن نقل الحركة على الطريق سيبدأ يوم السبت 11 يناير 2020، وذلك لاستكمال تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار لنفق التقاطع.

ودعت أمانة محافظة جدة وإدارة المرور في المنطقة، سالكي الطريق لاستخدام الطرق البديلة.

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