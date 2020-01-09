- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم ترامب: صادقت للتو على عقوبات إضافية تستهدف إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ترامب: صادقت للتو على عقوبات إضافية تستهدف إيران
لوقف دعم إيران للأنشطة الإرهابية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لديه شبهات معينة بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران.
وقال ترامب إن الاتفاق النووي جعل إيران تنفق أموالًا طائلة على الأنشطة الإرهابية في المنطقة، مبينًا أنه صادق للتو على عقوبات إضافية على إيران.
ومن المقرر أن يطلب الرئيس دونالد ترامب من الحلفاء إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، بعد الغارة الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.
وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها “حادثًا غادرًا وجبانًا نفذته الطائرات الأمريكية”.
وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن “العمليات العسكرية السرية” في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ “داعم للإرهاب”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: صادقت للتو على عقوبات إضافية تستهدف إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.