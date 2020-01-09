بتوجيه ولي العهد.. غرفة عمليات لمتابعة أحوال المواطنين والمبتعثين في أستراليا

2020-01-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – من خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم بدولة رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، بأن المملكة العربية السعودية تقف بجانب أستراليا إثر أزمة الحرائق الحالية، واستعداد المملكة لتقديم المساعدات الممكنة لتجاوز هذه الأزمة.

وبتوجيهات مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبمتابعة من سمو وزير الخارجية قامت سفارة المملكة في العاصمة كانبرا بإنشاء غرفة عمليات للطوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة أحوال المواطنين والطلاب السعوديين المبتعثين في أستراليا، حيث يتم استقبال اتصالاتهم وتوجيههم بالتعليمات اللازمة لسلامتهم وأمنهم، وقد سبق وأن حذرت السفارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر المواطنين السعوديين في بعض ولايات أستراليا المتضررة وأبلغتهم بضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية، وتؤكد السفارة بأنه ولله الحمد والمنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة للسعوديين وأنهم بصحة وسلامة ولله الحمد والمنة.

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ودعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا المواطنين والطلاب والمبتعثين السعوديين في أستراليا، إلى أخذ الحيطة والحذر من حرائق الغابات الأسترالية، وطلبت منهم ضرورة متابعة التعليمات الصادرة من السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث والتقيد بها.

وفي الحالات الطارئة أو الرغبة بالعودة إلى المملكة يمكن التواصل على الأرقام التالية (0432257277/0412014803/0412014702/0412014903) كما تم تخصيص البريد الإلكتروني ([email protected]) وستقوم السفارة بإحاطة الملحقية الثقافية بمغادرة المبتعثين لتتمكن من التواصل مع الجهات ذات العلاقة ببعثة ودراسة الطالب من معاهد وجامعات وجهات الابتعاث لضمان عدم تأثر دراستهم وبعثتهم.

وتعد حرائق الغابات في أستراليا «الأسوأ على الإطلاق» في تاريخ البلاد حيث دمرت ما يقارب ٢٠٤٨ منزلًا جراء الحرائق (أغلبها في ولاية نيو ساوث ويلز). وأجبرت الآلاف على النزوح وتسببت في قتل 28 شخصًا على الأقل منذ 25 سبتمبر الماضي، كما قدّر خبراء البيئة نفوق نحو 500 مليون حيوان بسبب حرائق الغابات في أستراليا منذ سبتمبر الماضي، وهو ما يثير مخاوف من انقراض أنواع من الحيوانات بأكملها، وتراجعت جودة الهواء في العاصمة الأسترالية كانبرا حسب المؤشرات العالمية، لتصبح ثالث أسوأ مدينة حول العالم، بحسب مجموعة «إير فيجوال»، ومقرها سويسرا.

وكان المختصون قد حذروا من أن الطقس الحار والجاف، قد يتسبب باندلاع حرائق أكبر وأكثر من ذي قبل خلال الأيام المقبلة لا قدر الله.

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