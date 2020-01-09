ضبط مهرب دخان بمنفذ النويصيب قبل توجهه إلى المملكة

2020-01-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت، اليوم الخميس، من ضبط مهرب بحوزته كمية من السجائر قبل توجهه إلى المملكة.

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وأفادت الأجهزة الأمنية الكويتية، في بيان لها، أن الجمارك ضبطت مسافرًا في منفذ النويصيب بحوزته 400 كرز سجائر وذلك قبل توجه إلى المملكة، مضيفة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

يذكر أن منفذ النويصيب يقع ضمن مناطق محافظة الأحمدي في الكويت، ويقع فيها مركز حدودي لدولة الكويت من الجهة الجنوبية مع المملكة العربية السعودية، ويبعد 103 كيلومترات جنوب الكويت.

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