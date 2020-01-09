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الرئيس التونسي يتسلم دعوة رسمية من الملك سلمان لزيارة المملكة

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2020-01-09

الرئيس التونسي يتسلم دعوة رسمية من الملك سلمان لزيارة المملكة

سلمها وزير الخارجية فيصل بن فرحان

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية بقصر قرطاج الرئاسي اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يرافقه معالي وزير الدولة للشؤون الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اللذين وصلا إلى تونس في زيارة رسمية.
ونقل سموه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله – لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية تونس الشقيقة، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة العربية .
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

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وفي تصريح عقب اللقاء أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أنه سلّم دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لفخامة الرئيس قيس سعيّد لزيارة المملكة.
حضر اللقاء الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية عبد الرؤوف بالطبيب، وكاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.
وكان في استقبال سموه عند وصوله المطار اليوم الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية عبد الرؤوف بالطبيب، وكاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، والملحق العسكري محمد بن تركي السبيعي، وعدد من أعضاء البعثة.

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