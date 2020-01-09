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الأرصاد تتوقع أمطارًا رعدية وثلوجًا وغبارًا بعدة مناطق.. غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية وحائل، يوم غد الجمعة.
وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان لها، أنه من المتوقع، استمرار السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية للمملكة.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وغرب المملكة، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك وتشمل: ”جبل اللوز، علاقان، الظهر“.
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