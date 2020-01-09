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2020-01-09 نتائج القبول النهائي للوظائف النسائية في الدفاع المدني متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني للكادر النسائي على رتبة (جندي أول – جندي).

ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها الالكتروني لمعرفة نتائج القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي (هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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