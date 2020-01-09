IDP: طفرة في أعداد الطلاب السعوديين المسجلين بدورات الفنون الإبداعية

2020-01-09

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

أظهرت بيانات IDP Education، منظمة تعليمية دولية،أن هناك طفرة في أعداد الطلاب السعوديين الذين يبحثون عن دورات الفنون الإبداعية، تحت جناح برنامج المنح الثقافية التي أعلنت عنها المملكة مؤخرًا.

وصرح عماد شاوي، المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط لـ مجلة thepienews، المختصة بأخبار التعليم قائلًا: يبدو أن الإعلان عن برنامج المنح الثقافية الجديد لقي ترحيبًا حارًا من الطلاب في المملكة، وبالنظر إلى بيانات منظمة IDP العالمية لمواقع البحث عن الدورات التدريبية الدولية، فقد شهدنا تحولات ملحوظة في الدورات التي يبحث عنها طلاب المملكة.

وأوضح: في الأسبوع الأول منذ الإعلان، شهدنا زيادة في نسبة الطلاب في المملكة الذين يبحثون عن الفنون الإبداعية والدراسات الاجتماعية والدورات الإعلامية.

واختتم قائلًا: المملكة لها تاريخ قوي في ربط الطلاب بالتعليم الدولي، ونعتقد أن هذا الإعلان يساعد على ربط طلاب المملكة بالفرص العالمية.

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وقالت المجلة: تمثل المنحة الجديدة قفزة هائلة نحو ثقافة فنية متطورة، كجزء من خطة تطوير الثقافة التي بدأت في المملكة مؤخرًا، ومع استمرارها في جهودها للترحيب بالزائرين الدوليين من خلال تقديم تأشيرة السياحة، وتشجيع التجارة وتنويع الاقتصاد بما يتماشى مع الرؤية 2030، فمن الطبيعي أن ننظر إلى التنمية الثقافية باعتبارها جزءًا رئيسيًا من تنمية البلاد.

وتابعت: سوف يسمح البرنامج للكثير من الطلاب السعوديين بتحقيق أحلامهم ووضع بلادهم على رأس خريطة السياحة العالمية.

وكان وزير الثقافةالأمير بدر بن عبد الله بن فرحان أعلن عن إطلاق البرنامج في ديسمبر 2019، وتوفر منحًا للطلاب والطالبات الذين يرغبون في دراسة دورات الثقافة والفنون في المؤسسات الدولية.

تشمل الدورات التي تندرج في إطار برنامج المنح الثقافية الآثار، والتصميم، والمتاحف، والموسيقى، والمسرح، وصناعة الأفلام، والأدب، والفنون البصرية، وفنون الطهي، ويمكن الحصول فيها على مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وقال الوزير: يهدف البرنامج إلى تطوير الثقافة السعودية، وكذلك تلبية الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل.

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