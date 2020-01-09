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الشرعية والانتقالي يوقعان آلية تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
وقعت الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي اليمني، على آلية تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض بحسب ما أكدته صحيفة الشرق الأوسط.
ويؤكد اتفاق الرياض الذي تم توقيعه في المملكة في نوفمبر الماضي، على الالتزام بالمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، كما يتضمن الاتفاق آليات وترتيبات لتفعيل دور سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية كافة، وإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.
ومن أهداف اتفاق الرياض أيضًا، أنه يؤكد على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف.
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