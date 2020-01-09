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2020-01-09 نتائج القبول النهائي لوظائف مركز العمليات الأمنية للنساء على رتبة جندي أول وجندي متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي على رتبة (جندي أول ، جندي). متطلبات التحضير: Advertisements 1- التحضير باللباس التالي: طقم رياضي (لون كحلي).

غطاء للشعر (لون أسود) .

قبعة (لون أبيض) .

جوارب (لون أسود).

جزمة رياضية ( لون أسود ). 2- ملف شفاف يسلم عند التحضير الهوية الوطنية.

أصول الوثائق التي تم التقديم بها. 3- أدوات مكتبية: (أقلام ـ دفتر ملاحظات). وقالت الإدارة إنه لمعرفة الأسماء يمكن الضغط على الرابط التالي (هنا) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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