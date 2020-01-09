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10 دول في دورة العربية للسيدات بالإمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أبوظبي

تشهد النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات للكاراتيه أعلى نسبة مشاركة نسائية، عندما تنطلق البطولة، التي تقام في الشارقة، خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير المقبل، برعاية قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهرالقاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

ويشارك في منافسات البطولة 10 دول عربية من أصل 16 دولة، تتصدرها الإمارات، والسعودية، والبحرين، إضافة إلى مشاركات منتظرة من دولة الكويت، والأردن، والجزائر، وسوريا، ومصر، وليبيا، وفلسطين. وقالت ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، رئيس لجنتها التنفيذية، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة «إن التمثيل العربي الكبير الذي تشهده هذه اللعبة يدل على الواقع المتطور لرياضة المرأة العربية، حيث لم تعد لاعباتنا الموهوبات مقيدات بنوع محدد من الألعاب، بل بات الباب مفتوحا أمامهن بكل حرية، لممارسة ألعاب كانت في الأمس القريب محصورة على الرجال».