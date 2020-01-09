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الكويت ترفع درجة التأهب الأمني

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الكويت ترفع درجة التأهب الأمني
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الكويت

رفعت وزارة الداخلية الكويتية خلال الـ48 ساعة الماضية درجة التأهب والاستعداد إلى الدرجة القصوى على كل المستويات، نظرا للظروف الخطيرة والمتسارعة التي تمر بها المنطقة.

وأبلغت مصادر أمنية أن تعليمات صدرت لقطاعات أمنية عدة؛ كالقوات الخاصة وأمن الدولة والأمن العام والنجدة والمرور والمباحث الجنائية، بالانتشار الأمني المكثف في المواقع الحساسة والحيوية والمنشآت المهمة، وبعض الطرقات والمناطق.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر أمس عن المصادر القول إنه جرى استدعاء بعض القيادات الأمنية الميدانية للعودة إلى مكاتبهم ومباشرة عملهم ومتابعتهم للأوضاع الأمنية رغم انتهاء دوامهم، مشيرة إلى أن جميع الإجازات تم وقفها لحين إشعار آخر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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