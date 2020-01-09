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أوكرانيا تحقق في احتمالية ضرب الطائرة المنكوبة بصاروخ روسي

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أوكرانيا تحقق في احتمالية ضرب الطائرة المنكوبة بصاروخ روسي
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- بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - كييف، طهران

أعلنت السلطات الأوكرانية أمس أنها تدرس فرضيات عدة بشأن سقوط الطائرة المدنية فوق إيران، ولا سيما فرضية العمل الإرهابي.

وبحسب ما أوردت وكالة «رويترز»، فإن السلطات الأوكرانية تبحث في إمكانية إصابة الطائرة المنكوبة بصاروخ مضاد للطائرات، ربما أدى إلى تحطمها.

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وقال أمين عام مجلس الأمن الوطني الأوكراني، أولكسي دانيلوف، إن المحققين الأوكرانيين يريدون البحث في احتمال وجود حطام صاروخ روسي في موقع تحطم الطائرة، بعد الاطلاع على معلومات على الانترنت.

وكتب في منشور على فيس بوك يقول إن أوكرانيا تدرس أسبابا محتملة بما في ذلك هجوم صاروخي أو تصادم أو انفجار محرك أو عمل إرهابي.

وطمأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مواطنيه بأن الحقيقة وراء تحطم الطائرة ستظهر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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