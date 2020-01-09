الاتحاد الأفريقي يدعم الصومال بعد تفجير القصر الرئاسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - أديس أبابا
دعا الاتحاد الأفريقي إلى تقديم مساعدة عاجلة للصومال، بما يمكنها من التصدي لتصاعد التفجيرات الإرهابية.
وأوضح بيان للاتحاد الأفريقي الذي يتكون من 55 بلدا أن هذه الدعوة تأتي غداة التفجير المنفذ بسيارة مفخخة بالقرب من القصر الرئاسي أمس، والذي أسفر عن أربعة قتلى وثمانية جرحى.
وأعلنت مصادر عسكرية أمس أن القوات الخاصة الصومالية بدعم من الشركاء الدوليين، قضت على 35 من مسلحي حركة الشباب الإرهابية، في منطقة جوبا السفلى جنوبي الصومال.
وقال قائد عسكري في ولاية جوبالاند الصومالية حسن محمد عدن «إن الجيش الصومالي أجرى عملية مشتركة مع شركائه الدوليين في جوبا السفلى بناء على معلومات من ساكنين، مما أسفر عن مقتل 35 من مسلحي الشباب من بينهم قيادات.»
يذكر أن هذه العملية العسكرية جاءت بعد نحو أربعة أيام من قضاء القوات الصومالية على 30 من مسلحي الشباب في منطقة شابلي جنوبي البلاد.
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