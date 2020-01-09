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43 قتيلا ومصابا في حادث انقلاب بإيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران أكد المتحدث باسم منظمة الطوارئ في محافظة مازندران شمال إيران أمس أن 19 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 24 آخرون جراء انقلاب حافلة شمال البلاد. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث زكريا أشكبور القول إن الحافلة كانت متوجهة من طهران إلى كنبدكاووس (بمحافظة كلستان شمال شرق إيران) وانقلبت أمس في منطقة سوادكوه (بمحافظة مازندران)، وأوضح أنه جرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى بالمنطقة.



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