"لو كنت وزيرا" تحول 12 ألف تغريدة لخطة عمل بالتجارة والبلدية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبده حكمي - مكة المكرمة
حول وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي 12 ألف مشاركة في حسابه الرسمي بتويتر إلى خطة عمل تنفيذية على مستوى الوزارتين، وذلك بعد أن أطلق القصبي في 31 ديسمبر الماضي تغريدة «لو كنت وزيرا» للتجارة أو البلدية، ما هي القرارات التي ستتخذها في 2020؟
وقال القصبي أمس للمشاركين «شكرا من القلب على هذا التفاعل، الذي كان بمثابة ورشة عمل رقمية كبرى أنتجت أكثر من 12 ألف مشاركة، وسنقوم بتحليل الاقتراحات وترتيب أولوياتها وتحويلها فورا لخطة عمل تنفيذية على مستوى الوزارتين. وسوف تتم مشاركتها معكم، لرفع مستوى جودة خدماتنا. فلكم جزيل الشكر لأنكم المطور الأول لأعمالنا».
أبرز مطالبات المشاركين
- منع تكدس المشروعات للمقاول الواحد
- إعادة صياغة اشتراطات المخططات السكنية
- تسهيل إجراءات الاستثمار للمواطنين
- محاربة ومكافحة الغش والتستر التجاري
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