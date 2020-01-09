شكرا لقرائتكم خبر

تسليم مخطط القرية النموذجية ببيضاء مكة لوزارة الإسكان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص بتسليم المخطط العام للقرية النموذجية بمركز البيضاء بمنطقة مكة المكرمة لوزارة الإسكان، وتسهيل مهمة إصدار رخص البناء للمخطط.

Advertisements

وأوضح القويحص أن تسليم المخطط لوزارة الإسكان جاء وفقا لتوجيهات واهتمام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه بدر بن سلطان، لتنمية منطقة مكة المكرمة وقراها.

وأشار إلى اعتماد الأمانة للمخطط وتخصيص قطع منه لإنشاء الدوائر الحكومية والمرافق العامة، وذلك في إطار حرص الأمانة على تقديم أفضل وأرقى الخدمات البلدية بمكة المكرمة والقرى التابعة لها وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة وبما يتماشى مع اهتمام وتطلعات ولاة الأمر من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء لجميع المواطنين.

يذكر أن مخطط القرية النموذجية بمركز البيضاء تبلغ مساحته الإجمالية مليون م2، ويعد أول موقع للإسكان التنموي (غير ربحي)، وتعد «قرية البيضاء» واحدة من القرى النموذجية بمكة المكرمة وتشرف على تنميتها وتطويرها مؤسسة الملك فيصل الخيرية.