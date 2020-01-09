شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بقائد مركبة التفحيط في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

ألقى مرور منطقة تبوك القبض على قائد المركبة (نيسان داتسون) الذي ارتكب مخالفة التفحيط مما أدى لانقلاب المركبة، معرضًا حياته وحياة قائدي المركبات للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

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