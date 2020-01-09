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«نيوم» تفتح باب التسجيل للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - تبوك

أعلنت شركة نيوم أمس عن افتتاح التسجيل في برنامج «نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف» لمرحلة البكالوريوس، وذلك بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن، وبإشراف مباشر من جامعة ايكول اوتيليري دو لوزان (EHL) في سويسرا، التي تعد أفضل وأعرق جامعة في العالم في تخصص إدارة الضيافة العالمية.

ويفتح باب التسجيل ابتداء من أمس، ويغلق بانتهاء يوم السبت الموافق 18 يناير، 2020.

ويأتي هذا الإعلان استكمالا للشراكة الموقعة مع جامعة الأمير مقرن أخيرا والهادفة إلى توفير منح دراسية وفرص عمل لأبناء وبنات منطقتي تبوك ونيوم في مجال الضيافة بمراحله التعليمية المختلفة.

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ويقدم البرنامج العديد من المسارات الوظيفية، من ضمنها إدارة المنتجعات والفنادق وشركات الضيافة والمتنزهات الترفيهية وغيرها، إذ سيتلقى الطلاب تعليمهم في مقر الجامعة في المدينة المنورة.

وسيتم اختيار المرشحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة على أن تقدم نيوم للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح فرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع، وذلك فور الانتهاء من دراستهم.

ويمكن تقديم طلبات التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني المخصص، الذي يشمل كافة الشروط والمتطلبات للالتحاق بالبرنامج.

ويأتي الإعلان ضمن سلسلة مشاريع أطلقتها نيوم في إطار استراتيجيتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتي ركزت على إعادة دمج أبناء وبنات المجتمع المحلي ليكونوا جزءا لا يتجزأ من هذا المشروع، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم وخلق فرص عمل مصممة خصيصا بناء على الاحتياج الكبير لكفاءات محلية في مجال الضيافة.