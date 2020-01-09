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تغطية المسجد الحرام بـ15 ألف حافظة زمزم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

رفعت إدارة الشؤون الفنية والخدمية ممثلة في إدارة سقيا زمزم التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدد الحافظات الموجودة في المشايات الرئيسة والمصليات والساحات الخارجية إلى 15 ألف حافظة لماء زمزم المبارك.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم المهندس مشاري المسعودي أن الإدارة عملت على تشغيل مشربيات ماء زمزم «الرخامية والاستيل»، إضافة إلى دعم المواقع بالمسجد الحرام بالحافظات، حيث أصبح مجموعها 15 ألف حافظة.

وأشار إلى أن الحافظات تنقسم إلى ماء زمزم المبرد وغير المبرد، وذلك ضمن استعدادات الرئاسة لإجازة منتصف العام، والتي تشهد تزايدا في أعداد قاصدي المسجد الحرام.