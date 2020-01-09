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المملكة الخامسة عالميا والأولى عربيا في تقديم المساعدات الإنسانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

‏حققت المملكة إنجازا جديدا بحصولها على المركز الخامس عالميا والأول عربيا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، بحسب ما نشر أمس الأول في منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS)، حيث بلغت المساعدات السعودية المقدمة مليارا و281 مليون دولار، تمثل ما نسبته 5.5% من إجمالي المساعدات الإنسانية المدفوعة دوليا.

كما تصدرت المملكة المانحين لليمن بمليار و216 مليون دولار، وتمثل ما نسبته 31.3% من إجمالي المساعدات المقدمة للجمهورية اليمنية خلال عام 2019.

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ورفع المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة برقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة.

وأكد الربيعة أن ما وصلت إليه المملكة من تفوق دولي على الصعيد الإنساني يأتي نتيجة الدعم غير المحدود الذي يلقاه العمل الإنساني والإغاثي من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وهو يعكس القيم الراسخة لقيادة المملكة وشعبها، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وفقا للتوجيهات السامية يبادر على الفور بتسجيل جميع ما تقدمه المملكة من مساعدات وإعانات وخلافه بشكل كامل ومفصل في نظام التتبع المالي (FTS) وتوثيقها والمداومة على ذلك، والتنسيق مع الجهات المعنية لتزويد المركز بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بذلك وتحديثها بشكل دائم وفقا لما يستجد.