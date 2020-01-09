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أمير مكة بالنيابة يتسلم تقرير هيئة الولاية على أموال القاصرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

تسلم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة أمس تقريرا عن أعمال فرع الهيئة في الوصاية على أموال القصر الذين لا ولي ولا وصي لهم، وإدارة أموالهم، وحفظ الديات والتركات المتنازع عليها، حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها.

جاء ذلك خلال استقباله المشرف على فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد اللحياني.

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كما تسلم الأمير بدر بن سلطان بمقر الإمارة بجدة أمس التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة.

وتضمن التقرير الذي سلمه له مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس عبدالإله بن مشيط، نبذة عن أعمال الفرع في القطاعات التنظيمية والأعمال والشؤون الرقابية، إلى جانب إحصاءات عن ضبط قضايا مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري ومكافحة الغش التجاري.

وبحسب التقرير فقد شهدت صادرات المصانع الوطنية بالمنطقة نموا وزيادة في عدد شهادات المنشأ.