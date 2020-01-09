اخبار السعوديه

أمير مكة بالنيابة يتسلم تقرير هيئة الولاية على أموال القاصرين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

أمير مكة بالنيابة يتسلم تقرير هيئة الولاية على أموال القاصرين
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

تسلم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة أمس تقريرا عن أعمال فرع الهيئة في الوصاية على أموال القصر الذين لا ولي ولا وصي لهم، وإدارة أموالهم، وحفظ الديات والتركات المتنازع عليها، حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها.

جاء ذلك خلال استقباله المشرف على فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد اللحياني.

Advertisements

كما تسلم الأمير بدر بن سلطان بمقر الإمارة بجدة أمس التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة.

وتضمن التقرير الذي سلمه له مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس عبدالإله بن مشيط، نبذة عن أعمال الفرع في القطاعات التنظيمية والأعمال والشؤون الرقابية، إلى جانب إحصاءات عن ضبط قضايا مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري ومكافحة الغش التجاري.

وبحسب التقرير فقد شهدت صادرات المصانع الوطنية بالمنطقة نموا وزيادة في عدد شهادات المنشأ.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة بالنيابة يتسلم تقرير هيئة الولاية على أموال القاصرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا