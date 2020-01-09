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تقارير الإسكان والخدمة المدنية ومكافحة الفساد على طاولة الشورى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة.

ويطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1439/ 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير الهيئة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1439/ 1440هـ ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1439/ 1440هـ.

ويطلع المجلس خلال جلسة الثلاثاء المقبل على وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، المقدم استنادا للمادة (23) من نظام المجلس، ثم يصوت بعد ذلك على توصية للجنة بشأن المقترح.

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ويناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1439/ 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير الوزارة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي

1439/ 1440هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1439/ 1440هـ.

ويصوت المجلس خلال جلسة الأربعاء المقبل على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1439/ 1440هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه تقرير المؤسسة في جلسة سابقة.

ويناقش خلال هذه الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق - هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حاليا- للعام المالي 1439/ 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير الهيئة.

ضمن نقاشات الشورى: