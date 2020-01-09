شكرا لقرائتكم خبر

خادم الحرمين لرئيس وزراء أستراليا: نؤكد وقوفنا إلى جانبكم في مواجهة حرائق الغابات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس برئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، أكد خلاله وقوف المملكة إلى جانب أستراليا في الظروف الصعبة لمواجهة حرائق الغابات التي تشهدها أستراليا حاليا، واستعداد المملكة لتقديم المساعدة الممكنة لتجاوز أستراليا هذه الكارثة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تعازيه لدولته ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، ومشاركة المملكة وشعبها الشعب الأسترالي مشاعر الألم نتيجة هذه الكارثة.

بدوره عبر رئيس الوزراء الأسترالي عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، وللشعب السعودي على مشاعرهم الصادقة تجاه أستراليا وشعبها.