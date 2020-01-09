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معهد عالمي لتطوير موظفي وقيادات 26 جهة حكومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تواصل وزارة الخدمة المدنية الدفع بموظفي القطاع الحكومي للالتحاق بالبرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

وبلغ عدد المتقدمين للنسخة الأولى من البرنامج التي انطلقت مطلع مارس الماضي، 800 موظف وموظفة، بلغ المرشحون منهم 470، فيما بلغت دورة الأساسيات 23 مجموعة، بلغ عدد الملتحقين بها 372، وتجاوزها 180 موظف وموظفة في القطاع الحكومي، في حين اشتملت المرحلة الثانية على 7 دورات، بلغ عدد المتدربين فيها 105 موظفين وموظفات.

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ويضع البرنامج الوطني الذي يستهدف العاملين والعاملات في 26 وزارة وجهة حكومية، تحويل موظفي وإدارات شؤون الموظفين إلى شريك استراتيجي ضمن أولوياته القصوى، من خلال تدريب منسوبي تلك الجهات.

ويهدف البرنامج إلى تحديث وتأهيل بيئة الأعمال في القطاع العام وتطوير قدرات كوادره الوظيفية، وهو الجانب الذي يحظى بالمتابعة والاهتمام من قبل ولي العهد بأن يكون القطاع الحكومي من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعال، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة.

وأكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان أن الوزارة لن تدخر جهدا في القيام بالأدوار المنوطة بها، لدفع عجلة التنمية الإدارية، ومنها تحديث بيئة العمل في القطاع الوظيفي الحكومي.

البرنامج الوطني:

يستهدف العاملين والعاملات في 26 وزارة وجهة حكومية

إحدى مبادرات وزارة الخدمة المدنية لتحقيق التحول الوطني

تطلقه الخدمة المدنية بالتعاون مع المعهد العالمي «CIPD»