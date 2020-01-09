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تحسين البنى التحتية يدعم التنمية الاقتصادية ورفاه الإنسان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يسعى الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي تهتم بها دول مجموعة العشرين إلى تحسين البنى التحتية ودعم التنمية الاقتصادية ورفاه الإنسان، وذلك من خلال الاستثمار في النقل، ونظم الري، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات في بلدان عدة.

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وبحسب الأمم المتحدة فإن التقدم التكنولوجي هو أساس الجهود المبذولة لتحقيق المقاصد البيئية، ومنها زيادة كفاءة الموارد والطاقة.

حقائق

لم تزال الهياكل الأساسية مثل: الطرق، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وخدمات المياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية نادرة في عدد من البلدان النامية.

يفتقر 16% من سكان العالم إلى شبكات المحمول ذات النطاق العريض.

في عدد البلدان الأفريقية، ولا سيما البلدان ذات الدخل المنخفض، تؤثر القيود المتعلقة بالهياكل الأساسية في إنتاجية الشركات بنسبة تصل إلى 40%.

دفع النمو السريع للتصنيع في آسيا إلى ارتفاع الحصة العالمية من القيمة المضافة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي من 15.2% في عام 2005 إلى 16.3% في 2017.

لتضاعف عدد الوظائف في قطاع التصنيع أثر إيجابي في المجتمع، حيث تسبب كل وظيفة في مجال التصنيع في الحاجة إلى ما يزيد على 2.2 وظيفة في القطاعات الأخرى.

الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشارك في القطاعين الصناعي والصناعات التحويلية هي الأكثر أهمية في المراحل الأولى من التصنيع، وهي عادة ما تتيح أكبر عدد من الوظائف.

تمتلك أقل البلدان نموا إمكانات هائلة للتصنيع في الأغذية والمشروبات (الصناعة الزراعية)، والمنسوجات والملابس، مع آفاق جيدة لإتاحة العمالة المستدام والإنتاجية العالية.

الهدف بحلول 2030