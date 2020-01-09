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خلاف مالي ينتهي بإطلاق نار وقصاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض نفذ حكم القتل قصاصا أمس في مواطن أنهى خلافه مع كويتي بإطلاق النار عليه فأرداه صريعا. وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن فهد بن فالح الدوسري أقدم على قتل محمد بن سعد، وذلك بإطلاق النار عليه بسبب خلاف مالي بينهما، مشيرة إلى أن سلطات الأمن قبضت على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.



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