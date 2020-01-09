شكرا لقرائتكم خبر

اختتام الدراسة للشارة الخشبية بتأهيل 70 مرشدة كشفية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اختتمت أمس الدراستان الأولية والتأسيسية للشارة الخشبية اللتان نظمتهما لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش في مكة المكرمة للمرشدات بالشراكة مع جمعية الكشافة العربية السعودية، والكلية التقنية للبنات بمكة، بحضور عميدة الكلية حنان المالكي، ومشرفة القسم النسائي باللجنة سوسن شيخ وعدد من القيادات التعليمية.

وشاركت 70 متدربة في الدراستين، منهن 40 دارسة في الأولية، و30 دارسة في التأسيسية، تهدف إلى تنمية مهارات الدارسات المعرفية والعملية، حيث تقام لأول مرة للفتيات على مستوى المملكة وقامت بالتدريب فيها قيادات كشفيات مؤهلات من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في مصر، ومن المديرية العامة للكشافة والمرشدات في سلطنة عمان، ومن جمعية الكشافة التونسية.