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ورشة لتأهيل 55 شابا وفتاة على الخطابة والحوار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض نظمت الشركة السعودية للكهرباء ورشة العمل الـ11، ضمن مبادراتها بملتقى مكة الثقافي لعام 1441هـ «كيف نكون قدوة بلغة القرآن»، وتحت مبادرة «قادة الغد بلغة القرآن» تحت عنوان «لون صوتك». وشارك في ورشة العمل 55 شابا وفتاة، فيما أعدها وقدمها كوادر سعودية من منسوبي «السعودية للكهرباء». وتسعى الشركة من خلال الورش التي قدمتها في الملتقى هذا العام إلى تطوير وتنمية مهارات المشاركين في مجالات الخطابة والحوار وتمكين لغة القرآن، ودعمهم بهذه المهارات.



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