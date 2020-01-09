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ضبط سائق فيتنامي يهرب رفات نمور ومخالب دببة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - هانوي

أعلنت الشرطة الفيتنامية أمس القبض على سائق حافلة فيتنامي بسبب نقله رفات نمور ومخالب دببة وألعابا نارية من لاوس إلى فيتنام.

وقبض على الرجل أمس الأول بعد أن اكتشفت شرطة المرور في إقليم نجي آن، على بعد 300 كلم من هانوي، حافلة مظهرها يثير الاشتباه تحمل لوحات أرقام من لاوس وتعبر إلى فيتنام.

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وعند إيقاف الحافلة اكتشفت الشرطة أنها تحمل رفات نمرين اثنين، ومخالب أربعة دببة، وعظام اثنين من الحيوانات البرية (يعتقد أنها لنمر ببر وقرد) و840 كجم من الألعاب النارية.

وتحظر فيتنام جميع الأنشطة المتعلقة بالاتجار في الحياة البرية، وتحظر أيضا صنع أو استخدام ألعاب نارية.

وقال السائق فو دوك تانج، 26 عاما، إنه مأجور من جانب مالك الحافلة نجوين كانه توان. واعترف مالك الحافلة بشراء الحيوانات والألعاب النارية في لاوس لاستخدامها في فيتنام.