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نيبال ترحل 122 صينيا اخترقوا نظام التأشيرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كاتماندو

أعلن أحد مسؤولي شؤون الهجرة في نيبال أمس أنه تم ترحيل 122 صينيا بعد القبض عليهم في عملية مشتركة بين نيبال والصين قبل أسبوعين.

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وقال المسؤول في إدارة الهجرة في كاتماندو رام تشاندرا تيواري إنه جرى ترحيلهم إلى الصين في وقت متأخر من أمس الأول لانتهاكهم قواعد التأشيرة النيبالية.

وأضاف «لقد وصلوا بتأشيرات سياحية، لكنهم استأجروا عددا من الشقق والمنازل وشاركوا في أنشطة أخرى في كاتماندو».

وقبض على 8 نساء و114 رجلا في ثلاث مناطق سكنية في ضواحي كاتماندو في ديسمبر الماضي.