شكرا لقرائتكم خبر

2019 الأكثر دفئا وجفافا في تاريخ أستراليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كانبرا

شهدت أستراليا في 2019 أكثر الأعوام دفئا وجفافا على الإطلاق في تاريخها، بحسب ما ذكره المكتب الوطني للطقس، وهو ما يأتي في ظل ما شهدته البلاد من تدمير مساحات شاسعة من الأراضي تصل لملايين الهكتارات بسبب حرائق الغابات الشرسة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في بيانه السنوي بشأن المناخ أمس «لقد كان 2019 أكثر الأعوام دفئا في تاريخ أستراليا، حيث ارتفعت درجة الحرارة المحلية بمتوسط 52ر1 درجة فوق المتوسط، لتتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 33ر1 درجة مئوية زيادة عن المتوسط، التي تم تسجيلها في عام 2013».