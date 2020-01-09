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الإمارات متفائلة بالتأهل لأولمبياد طوكيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بانكوك أعرب ماسيج سكورزا مدرب المنتخب الإماراتي عن تفاؤله بقدرة فريقه على تحقيق حلم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو. ويستعد المنتخب الإماراتي لملاقاة فيتنام اليوم على استاد مدينة بوريرام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة آسيا تحت 23 عاما 2020 في تايلاند.



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