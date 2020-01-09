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ملفات ساخنة في اجتماع الاتحاد العربي لكرة القدم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض يرأس رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم الاجتماع الدوري الـ71 للاتحاد الذي سيعقد في جدة. ويناقش الاجتماع عددا من الملفات الساخنة بخصوص البطولات العربية على صعيد المنتخبات والأندية، ويشهد اطلاع مجلس إدارة الاتحاد على جميع التقارير الإدارية والمالية والفنية المعدة من الأمانة العامة للاتحاد ومن اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم لموسم 2019 / 2020، وذلك في حضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد روراوه وأعضاء الاتحاد.



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