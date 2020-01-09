شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - نيويورك
أبلغت إيران الأمم المتحدة أنها «لا تسعى لتصعيد أو حرب»، وذلك في أعقاب الضربات الصاروخية التي نفذتها على قوات أمريكية في العراق.
وقال سفير إيران لدى المنظمة الدولية، ماجد تاخت رافانشي، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن «العملية كانت دقيقة واستهدفت أهدافا عسكرية، ومن ثم لم تخلف أضرارا جانبية للمدنيين والأصول المدنية في المنطقة».
وأضاف أن إيران «تمارس حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتخذت وأنهت إجراء محسوبا وردا عسكريا متناسبا».
كانت هذه تفاصيل خبر إيران للأمم المتحدة: لا نسعى للحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.