الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الخميس

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 2.7 % عند 8346 نقطة (+ 222 نقطة)، وسط صعود شبه جماعي للأسهم، وتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.6 مليار ريال. وصعدت أسهم “أرامكو السعودية” و”مصرف الراجحي” و”سابك” بنحو 2 %.

وقفز سهم شركة النفط العملاقة “أرامكو” اليوم الخميس بنسبة (2.34 %) ، وأغلق عند 35.00 ريال للسهم.

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