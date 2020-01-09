الأقدار ترتب لقاء صديقين في صحراء النفوذ بعد غياب 64 عامًا

رتبت الأقدار لقاء صديقين، عبر صحراء النفوذ، بعد غياب لأكثر من 64 عامُا، عندما كانا طالبين في المدرسة الحربية بمدينة الرياض عام 1373هـ.
وبدأت تفاصيل اللقاء وفقًا لـ”المدينة” بزيارة وفد من أعيان الباحة لمحافظ العقيق الدكتور فيحان العتيبي في منزله بالرياض، والذي اصطحبهم في جولة شمالية على عدد من مدن المملكة.
وطلب المحافظ عند وصول الوفد لمركز “قبه” وسط صحراء النفود التوقف عند “كارافان” للاستراحة، وما إن سمع صاحب الكرافان ويدعى محمد بن فيصل الحربي ( 80 عامًا) أحد الأشخاص ينادى باسم شخصًا آخر، استوقفه الاسم.
وسأل أحد أفراد الوفد عن شخص كان زميلاً له قبل أكثر من 64 عامًا يدعى محمد بن شايق ليتفاجأ بأنه ضمن أفراد الوفد، وبسرعة البرق قفز الحربي فعانق بن شايق في موقف تأثر منه الجميع.
وأشار بن شايق وهو شيخ حوالة في محافظة بلجرشي، إلى إنه يعرف الحربي منذ أن كانا طالبين يدرسان في المدرسة الحربية بمدينة الرياض وعمريهما لم يتجاوز 13 عامًا، واستمرا كصديقين لعدة سنوات ثم تفرقا بعد 5 سنوات من الصداقة ولم يلتقيا إلا بعد 64 عامًا.
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