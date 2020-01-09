الداخلية تنفذ القصاص بمواطن قتَل كويتياً بسبب خلاف مالي

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس، حكم القَتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض.

وقالت الوزارة إن المدعو، فهد بن فالح بن خلف الدوسري -سعودي الجنسية- أقدم على قَتل محمد بن سعد بن محمد بن سعد -كويتي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه، ما أدى لوفاته بسبب خلاف مالي بينهما.

وأوضحت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً.

وأضافت أنه تم تأجيل تنفيذ الحكم حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.